Пушилин рассказал, как далеко нужно убрать ВСУ для прекращения обстрелов ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) республики Денис Пушилин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что армию Украины необходимо задвинуть на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы территории ДНР.

По оценке главы республики, точный километраж необходимой удаленности Вооруженных сил Украины (ВСУ) от региона рассчитывается в зависимости от вида вооружения, которое поставляется туда западными странами.

«Но сейчас эта конкретная цифра была названа — это порядка 150 километров», — уточнил он.

В конце января Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка. По его словам, армия Украины находится на расстоянии приблизительно 16 километров от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевки и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинки. В настоящее время бойцы Вооруженных сил РФ ведут боевые действия, но украинское командование продолжает направлять большое количество солдат на удержание занятых позиций и населенных пунктов, отметил глава региона.

Ранее в ДНР уничтожили почти тысячу дронов ВСУ за январь.