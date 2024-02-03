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В Минобороны РФ заявили о сдаче военных ВСУ в плен на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: двое военных ВСУ сдались в плен на Краснолиманском направлении

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Thomas Peter/Reuters

На Краснолиманском направлении два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен военнослужащим российской группировки войск «Центр». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили до 270 военнослужащих, двое сдались в плен», — сказал начальник пресс-центра.

По его словам, авиация и артиллерия «Центра» за сутки поразила свыше 140 целей противника.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта.

31 января в Минобороны РФ сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.

До этого президент России Владимир Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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