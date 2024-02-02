Российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, принадлежащую Вооруженным силам Украины. Это произошло на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, артиллеристы группировки войск «Запад» поразили украинскую технику посредством 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б». Самоходку удалось обнаружить в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой.

Накануне стало известно, что военные группировки войск «Днепр» при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ на Херсонском направлении.

Также на этой неделе силы России уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего ВСУ. По данным Минобороны РФ, российский бойцы действовали с помощью авиации, беспилотников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.