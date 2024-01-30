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В МИД сообщили, что проверяют достоверность данных об отправке ЯО в Британию

Лавров: Россия отслеживает информацию о размещении ядерного оружия в Британии

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Reuters

Россия отслеживает информацию о размещении ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Британии. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышали об этих сообщениях, изучаем источник этих сведений и их достоверность», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой.

Как писала газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие в Британии. По информации издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия учитывает в своих расчетах единый ядерный арсенал Североатлантического альянса.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет замечать расползания оружия с Украины.

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