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Шойгу выразил надежду на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО

Шойгу надеется на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу надеется, что гособоронзаказ на производство ракет противовоздушной обороны (ПВО) будет выполнен в 2024 году, несмотря на его существенное увеличение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги визита министра на оборонные предприятия в Екатеринбурге.

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — отметил Шойгу.

Глава МО РФ добавил, что предприятия не только выполняют гособоронзаказ, но и проводят активную работу по модернизации техники. По словам Шойгу, это может дать серьезную прибавку к имеющемуся выпуску, однако есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить.

До этого Шойгу посетил 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Подмосковье и проверил модернизацию экспериментальной базы оборонных НИИ.

Ранее в Минобороны рассказали о поставках новых вооружений в 2024 году.

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