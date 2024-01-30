Шойгу выразил надежду на выполнение гособоронзаказа по ракетам ПВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу надеется, что гособоронзаказ на производство ракет противовоздушной обороны (ПВО) будет выполнен в 2024 году, несмотря на его существенное увеличение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги визита министра на оборонные предприятия в Екатеринбурге.

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — отметил Шойгу.

Глава МО РФ добавил, что предприятия не только выполняют гособоронзаказ, но и проводят активную работу по модернизации техники. По словам Шойгу, это может дать серьезную прибавку к имеющемуся выпуску, однако есть ряд вопросов, которые еще предстоит решить.

До этого Шойгу посетил 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Подмосковье и проверил модернизацию экспериментальной базы оборонных НИИ.

Ранее в Минобороны рассказали о поставках новых вооружений в 2024 году.