В Красном море после обстрела хуситов загорелся танкер

В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, возгорание возникло в грузовом отсеке по правому борту, на судне имеется противопожарное оборудование для тушения и борьбы с пожаром. Отмечается, что танкер перевозил российское топливо.

«Мы поддерживаем связь с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли в регионе находятся в пути для оказания помощи», — пояснили в пресс-службе компании.

До этого хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda, судно горит, пока к нему на помощь идут корабли анти-хуситской коалиции.

Информацию о том, что у берегов Йемена в четверг, 27 января, был атакован танкер-продуктовоз Marlin Luanda появилась изначально в американском отраслевом журнале Maritime Executive.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.