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Путин назвал размер средней зарплаты бойцов СВО

Путин заявил, что военные на СВО в среднем зарабатывают 200 тыс. рублей в месяц

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Александр Щербак/РИА Новости

Российские военнослужащие, проходящие службу в зоне специальной военной операции (СВО) в среднем получают около 200 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

«Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране — 200 и больше тысяч рублей в месяц», — сказал Путин.

26 января Путин поручил правительству страны внести изменения в российское законодательство, касающиеся предоставления льгот родственникам участников боевых действий.

В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 января 2024 года будут проиндексированы отдельные выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с воинской службы и проходившим военные сборы.

До этого сообщалось, что более 70 тысяч детей мобилизованных россиян получают единое пособие.

Ранее Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России.

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