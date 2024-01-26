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Шойгу заявил о необходимости подготовить ВПК к росту численности ВС РФ

Шойгу заявил о необходимости усилить российский ВПК к росту состава ВС РФ

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости дополнительно усилить российский ВПК на фоне роста численности ВС РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. <..> Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн 320 тыс. человек,... нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава», — заявил он.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении ВНЖ иностранными контрактниками ВС РФ.

Согласно закону, данная норма будет действовать при заключении контракта на один год. Членами семьи военнослужащих при этом признаются супруги, дети и родители. Документ также подразумевает оформление бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Ранее Шойгу заявил, что боевые возможности российских войск в зоне СВО растут.

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