Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал, что Россия в разы нарастила производство вооружения

Шойгу заявил, что боевые возможности российских войск в зоне СВО растут

В России смогли нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году в несколько раз. Об этом заявил Сергей Шойгу во время Единого дня приемки военной продукции.

Глава Минобороны рассказал, что в прошлом году в сжатые сроки без потери качества работ удалось сдать объекты для нужд специальной военной операции на Украине, военного и специального назначения. По его данным, всего построили 2772 здания и сооружения.

Он отметил, что все благодаря эффективной работе Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, боевые возможности страны растут, а успехам в производстве вооружений помогли расширение и модернизация мощностей, а также повышение уровня производительности труда. Он добавил, что многие предприятия ввели в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, в которых есть высокотехнологичное оборудование.

Ранее Владимир Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами