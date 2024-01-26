Шойгу рассказал, что Россия в разы нарастила производство вооружения

В России смогли нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году в несколько раз. Об этом заявил Сергей Шойгу во время Единого дня приемки военной продукции.

Глава Минобороны рассказал, что в прошлом году в сжатые сроки без потери качества работ удалось сдать объекты для нужд специальной военной операции на Украине, военного и специального назначения. По его данным, всего построили 2772 здания и сооружения.

Он отметил, что все благодаря эффективной работе Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, боевые возможности страны растут, а успехам в производстве вооружений помогли расширение и модернизация мощностей, а также повышение уровня производительности труда. Он добавил, что многие предприятия ввели в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, в которых есть высокотехнологичное оборудование.

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