США проверяют данные о том, что самолет Ил-76 могли сбить американским оружием

В Пентагоне заявили, что проверяют данные о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могли сбить российский военный самолет в Белгородской области при помощи американского оружия. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации», — сказала она, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос журналистов.

Сингх подчеркнула, что в Пентагоне видели эти сообщения, «касающиеся ответственности, мы их проверяем».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что США «никоим образом» не причастны к крушению российского самолета.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново потерпел крушение самолет Ил-76М. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена. 25 января СК РФ заявил, что первоначальные результаты расследования позволяют сделать вывод о том, что Ил-76 был сбит украинской ракетой.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.