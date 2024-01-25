Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что Ил-76 был сбит американским оружием

France Info: самолет Ил-76 с пленными был сбит из американского ЗРК Patriot

close
100%
RVvoenkor/Telegram

Самолет Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, который был ранее передан Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник.

«По данным французского военного источника, этот самолет, Ил-76, был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — сказано в сообщении.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно информации министерства обороны РФ, после прибытия в Белгород украинских военных планировалось доставить в зону обмена пленными. Однако самолет подвергся ракетному обстрелу. В ведомстве уточнили, что попавшие в лайнер снаряды были запущены ВСУ с территории Харьковской области.

На этом фоне российская сторона запросила проведение экстренного заседания СБ ООН. Встречу хотели провести в день происшествия, но в результате мероприятие перенесли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно добиваться международного расследования по всем преступлениям Украины.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами