Самолет Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, который был ранее передан Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник.

«По данным французского военного источника, этот самолет, Ил-76, был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — сказано в сообщении.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно информации министерства обороны РФ, после прибытия в Белгород украинских военных планировалось доставить в зону обмена пленными. Однако самолет подвергся ракетному обстрелу. В ведомстве уточнили, что попавшие в лайнер снаряды были запущены ВСУ с территории Харьковской области.

На этом фоне российская сторона запросила проведение экстренного заседания СБ ООН. Встречу хотели провести в день происшествия, но в результате мероприятие перенесли.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно добиваться международного расследования по всем преступлениям Украины.