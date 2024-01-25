В Госдуме заявили, что продолжат возвращать российских солдат из плена

Работа по возвращению с Украины российских военнопленных будет продолжена, несмотря на крушение самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал парламентарий.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

Ранее в МИД России назвали актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.