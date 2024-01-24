В Минобороны рассказали о первом уничтожении комплекса SAMP-T на Украине

В зоне СВО российскими военными впервые уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — говорится в сводке военного ведомства.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и прикрытия стационарных объектов от воздушных ударов. Он способен действовать против самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. SAMP-T создан консорциумом Eurosam.

О начале использования франко-итальянских систем ПВО SAMP-T на Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил 19 июня 2023 года.

«Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP-T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты», — рассказал французский лидер.

15 мая сообщалось о поставке на Украину первой батареи SAMP-T.

Ранее Зеленский заявил о необходимости дополнительных поставок SAMP-T для защиты Одессы.