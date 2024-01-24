В США решили усилить противовоздушную оборону из-за СВО

Морская пехота США активно работает над развертыванием новых систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы бороться с современными угрозами, многие из которых были выявлены в ходе наблюдения за боевыми действиями в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Автор статьи объясняет, что конфликт на Украине показал эффективность массового использования недорогих дронов или крылатых ракет, и в будущем американской морской пехоте предстоит учиться противостоять этому оружию. При этом отмечается, что возможности армии США за последние десятилетия атрофировались, поэтому военным придется провести большую работу по модернизации систем ПВО.

Для усиления потенциала противовоздушной обороны будут использовать знаменитый израильский «Железный купол», который должен повысить защиту стационарных позиций от большинства угроз, исключая баллистические ракеты и высоколетящие самолеты.

Мобильные группы морпехов будут находиться под защитой комплексов MADIS, которые включают в себя пулемет, 30-мм пушку, ракеты Stinger и оптическое наведение. Вторая модификация комплекса имеет то же вооружение, а также дополнена радаром кругового обзора и системой управления.

До этого в США прошли испытания нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Ранее в Пентагоне заявили о неспособности предложить помощь Украине.