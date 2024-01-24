В России создан предназначенный для мобильных групп в зоне СВО вездеход «Сарацин»

Генеральный директор ООО «Арго» Константин Багдасаров заявил, что в России создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», которая предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Багдасарова, специалистами «Арго» были разработаны три версии «Сарацина»: легкая, средняя и тяжелая. Исходя из применения мобильных групп в зоне СВО, а также из опыта эксплуатации бронеавтомобилей, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, благодаря этому добившись высокой малозаметности и маневренности машины. Кроме того, из-за развития современных противотанковых средств бронирование практически не может защитить автомобили.

Багдасаров отметил, что в зоне СВО сейчас находятся два перспективных образца «Сарацинов», вооруженных противотанковыми ракетами, которые за долгий период использования на передовой не получили никаких повреждений.

Машины типа «Сарацин», говорится в интервью, могут стать эффективной платформой для так называемых «кочующих огневых точек», которые способны быстро прибыть на линию боевого соприкосновения, развернуться и нанести огневое поражение противнику, после чего сразу же переместиться на безопасную позицию. На «Сарацинах», в частности, можно разместить минометный дивизион из трех-четырех 120-миллиметровых минометов, имеющих высокую скорострельность.

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