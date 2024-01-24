Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России создан предназначенный для мобильных групп в зоне СВО вездеход «Сарацин»

В России для зоны СВО создали высокоманевренный вездеход «Сарацин»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральный директор ООО «Арго» Константин Багдасаров заявил, что в России создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», которая предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Багдасарова, специалистами «Арго» были разработаны три версии «Сарацина»: легкая, средняя и тяжелая. Исходя из применения мобильных групп в зоне СВО, а также из опыта эксплуатации бронеавтомобилей, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, благодаря этому добившись высокой малозаметности и маневренности машины. Кроме того, из-за развития современных противотанковых средств бронирование практически не может защитить автомобили.

Багдасаров отметил, что в зоне СВО сейчас находятся два перспективных образца «Сарацинов», вооруженных противотанковыми ракетами, которые за долгий период использования на передовой не получили никаких повреждений.

Машины типа «Сарацин», говорится в интервью, могут стать эффективной платформой для так называемых «кочующих огневых точек», которые способны быстро прибыть на линию боевого соприкосновения, развернуться и нанести огневое поражение противнику, после чего сразу же переместиться на безопасную позицию. На «Сарацинах», в частности, можно разместить минометный дивизион из трех-четырех 120-миллиметровых минометов, имеющих высокую скорострельность.

Ранее сообщалось, что предприятие — производитель российских бронеавтомобилей АО «Ремдизель» в 2024 году собирается начать продвигать на экспорт броневики семейства «Тайфун».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами