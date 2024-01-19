Трамп оценил итоги президентского срока Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у президента Джо Байдена были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил США». Об этом Трамп заявил в интервью с журналистом Шоном Хэннити в эфире телеканала Fox News.

«Он разрушил нашу страну. Ситуация с южной границей — это катастрофа. Все, что он делает — это катастрофа», — заявил Трамп.

В качестве примера одной из самых крупных неудач Трамп указал на вывод войск из Афганистана, который стал «самым позорным моментом в истории нашей страны». Трамп считает, что у Байдена изначально были хорошие намерения, но все инициативы по улучшению позиций США в мире провалились по той причине, что Байден некомпетентен.

До этого Ричард Блэк, бывший сенатор от штата Виргиния, предупредил, что кандидаты на пост президента США, выступающие за увеличение расходов на военные нужды, рискуют потерять голоса избирателей на предстоящих выборах.

Сенатор отметил, что американцы устали от войн и не хотят больше тратить деньги на военные цели.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.