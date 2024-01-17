Минобороны сообщило с попытке атаковать Россию РСЗО «Ольха» и БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что 17 января около 2:40 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомcтва.

Дежурными средствами ПВО были сбиты семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в небе над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом.

По предварительным данным, в результате попытки атаковать российскую территорию никто не пострадал. Известно, что в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — разрушено остекление и кровля в жилом доме, а также произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электроэнергии.

Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Гладков добавил, что с утра будет новый обход.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.