КСИР сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что в рамках операции иранские военные точно поразили и уничтожили цели с помощью 24 баллистических ракет разных типов.

В КСИР добавили, что четыре ракеты Kheibar Shekan были выпущены по позициям ИГ (организация запрещена в России) в районе Идлиб, девять снарядов по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии, еще 11 ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане.

В ночь на 16 января КСИР Ирана нанес серию ударов по позициями боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Сирии. По заявлениям представителей КСИР, гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров баллистическими ракетами. Действия назвали ответом на террористические атаки в иранском городе Керман в начале января.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани произошли два взрыва.

Ранее в США рассказали о предполагаемом ответе Ирана на теракт в Кермане.