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Минобороны сообщило об успехах сил РФ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 280 солдат и артустановку

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке артиллеристов отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой народной республики.

Кроме того, российские военные ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение военным и технике ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР.

В итоге украинское войска лишились до 280 военнослужащих, одного танка, двух боевых машин пехоты и четырех автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы силы РФ поразили принадлежащие ВСУ самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и орудие Д-20.

Некоторое время назад военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины показали свою неэффективность на Донецком направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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