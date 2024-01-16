В правительственном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность лечения военных наркотиками-психоделиками. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, украинские депутаты и чиновники от здравоохранения скорее положительно относятся к подобной идее.

«Ксения Возницына, директор «Лесной поляны», правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев», — говорится в публикации.

Некоторые врачи говорят о других действиях наркотических веществ. Так, военный психолог Игорь Холодило полагает, что наркотики могут сделать бойцов Вооруженных сил Украины более эффективными на поле боя, поскольку помогут им отринуть страх.

До этого попавший в плен на Запорожском направлении военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Коляда рассказал РИА Новости, что в его подразделении было много людей, годами употребляющих наркотики.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.