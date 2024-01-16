Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что над Воронежем дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака украинских беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе», — сказано в сообщении Гусева.

Глава региона уточнил, что еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что над Воронежем произошли мощные взрывы.

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

14 января Минобороны РФ сообщало, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

10 января сообщалось о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.