Армия Израиля назвала потери ХАМАС за 100 дней боевых действий

Армия Израиля уничтожила более девяти тысяч радикалов в секторе Газа за 100 дней боевых действий с ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, израильские военнослужащие уничтожили двух командиров бригад, 19 командиров батальонов и свыше 50 командиров рот. Также отмечается, что израильтяне атаковали около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС. Кроме того, на юге Ливана было уничтожено порядка 170 боевиков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее сообщалось, что в США сменится спецпосланник по гумвопросам на Ближнем Востоке.