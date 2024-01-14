Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в спецоперации

Бойцы с Дальнего Востока отважно сражаются в зоне спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно», — отметил российский лидер.

10-11 января глава государства посетил регионы Дальнего Востока. На Чукотке президент встретился в том числе и с участниками СВО. 11 января глава государства провел встречу с дальневосточными предпринимателями, в ходе которой оценил состояние экономики РФ.

Накануне председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила решимость страны выполнять цели спецоперации. Она выразила уверенность, что никакие внешние факторы не смогут помешать последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей СВО.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.