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Российские системы ПВО сбили украинские ракеты над Бердянском

Системы ПВО сбили две украинские ракеты над Бердянском в Запорожской области

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбили две украинские ракеты в небе над запорожским городом Бердянском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

В материале указано, что 13 января в 9:00 (совпадает с мск) в воздушном пространстве населенного пункта произошли два взрыва. Согласно предварительным данным, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по городу.

«Система ПВО ВС РФ сбила две ракеты в районе порта», — уточнил источник агентства.

Никаких сведений о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступали. Другие подробности о ситуации в Бердянске пока не уточняются.

12 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских войск на село Козинка, расположенное в Грайворонском городском округе. Как отметил глава региона, бойцы ВСУ нанесли удары по населенному пункту при помощи дронов-камикадзе.

В результате атаки повреждения получили три транспортных средства. Тем не менее никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул руководитель местной администрации.

Ранее в Калужской области уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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