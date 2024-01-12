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Пентагон сообщил, что не видел ответных шагов хуситов после ударов по их объектам

Пентагон: США не видели ответных шагов хуситов после ударов по объектам в Йемене

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Khaled Abdullah/Reuters

Ответных шагов военизированной группировки «Ансар Аллах» (хуситы) после ударов по их объектам Соединенными Штатами и Великобританией в Йемене пока не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«На данный момент мы не видели ответных шагов», — сказал он на брифинге и добавил, что США не удивятся, если хуситы предпримут попытки ответить на авиаудары.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена.

В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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