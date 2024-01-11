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Британия приготовилась ударить по хуситам в ответ на атаки в Красном море

Times: Британия на грани нанесения ударов по хуситам из-за атак в Красном море

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Depositphotos

Великобритания рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов на территории Йемена после их атак на суда в Красном море. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса.

«Это не может продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться, поэтому следите [за развитием событий]», — заявил министр.

Шэппс подчеркнул, что ситуация с атаками боевиком на корабли в Красном море недопустима, поскольку речь идет об одном из главных морских торговых путей.

По данным The Times, коалиция под руководством США планирует наносить удары по ключевым базам и кораблям хуситов с помощью истребителей и военных кораблей. Великобритания, отмечают журналисты, могла бы предоставить свои военные самолеты, базирующиеся на авиабазе ВВС королевства в Акротири на Кипре.

Накануне Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. В документе говорится, что СБ ООН решительно осуждает нападения на торговые и коммерческие суда, которых с 19 ноября 2023 года было не менее двух десятков.

Главы Высшего революционного комитета хуситов Мохаммед Али аль-Хуси назвал эту резолюцию политической игрой и обвинил США в нарушении международного права.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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