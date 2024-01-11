Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море

Украина ведет переговоры со странами НАТО о привлечении их военных кораблей к сопровождению судов во временных коридорах, созданных Киевом после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью «Украинской правде».

По его словам, о том, будут переговоры реализованы или нет, сейчас информация отсутствует. Военный также не стал уточнять, о каких именно кораблях идет речь.

Неижпапа при этом добавил, что, помимо двух тральщиков, о передаче которых Украине в конце декабря 2023 года сообщила Великобритания, республика получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году — еще один.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.