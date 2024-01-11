Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в ходе ведения активных боевых действий на Ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю.

До этого сообщалось, что саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины вблизи позиций украинских войск на Запорожском направлении.

8 января командир танка с позывным «Ставрополь» рассказал, что новые российские танки Т-80БВМ, которые недавно появились в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, уже принимают активное участие в боях.

В этот же день сообщалось, что российские войска поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.