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Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Минобороны РФ: новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли под контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в ходе ведения активных боевых действий на Ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю.

До этого сообщалось, что саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины вблизи позиций украинских войск на Запорожском направлении.

8 января командир танка с позывным «Ставрополь» рассказал, что новые российские танки Т-80БВМ, которые недавно появились в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, уже принимают активное участие в боях.

В этот же день сообщалось, что российские войска поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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