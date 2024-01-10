Песков высоко оценил проделанную работу Минобороны по решению проблем бойцов СВО

Министерство обороны России проделало внушительную работу для устранения проблем участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Работа проделана гигантская министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена», — утверждает представитель Кремля.

По оценке Пескова, масштаб спецоперации очень большой а значит, затруднения и трудности неизбежны.

«Не может вся система работать без каких-то накладок», — сказал он, подразумевая задержки тех или иных выплат.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин «пытается системно решать те или иные вопросы, отталкиваясь от конкретных примеров».

«Чтобы какие-то разбалансировки ликвидировать, Путин как раз и просит конкретику» — подытожил Песков.

Перед этим Путин заявлял, что поговорит с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями участников СВО.

Ранее Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу.