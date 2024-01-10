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Российские «Солнцепеки» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

МО РФ: блиндажи с бронетехникой ВСУ уничтожены на Купянском направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западной группировки ВС России ликвидировали бронетехнику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи <…> ТОС-1А «Солнцепек» <…> уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой <…> ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Российские бойцы вели обстрел позиций противника с расстояния более четырех километров.

В понедельник, 8 января, опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении атаковали расчетом «Солнцепека» ВС РФ. В Минобороны отметили, что залп по позициям украинских войск был выполнен 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам.

2 января стало известно, что экипажи систем «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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