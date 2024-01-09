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Шойгу назвал ключевой задачей поддержание боеготовности ядерного оружия

Шойгу: поддержание боеготовности ядерной триады — одна из ключевых задач ВС РФ

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РИА Новости

Поддержание боеготовности ядерного оружия — одна из главных задач российских войск. Об этом на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его цитирует РИА Новости.

Глава оборонного ведомства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Минобороны несколько первоочередных задач.

«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — отметил Шойгу.

На том же совещании министр рассказал о ближайших планах своего ведомства. Минобороны займется улучшением системы связи, повышением эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.

Также министерство рассчитывает модернизировать спутники и противовоздушную оборону.

Прокомментировал Шойгу и ситуацию в зоне СВО. По его словам, противник в лице Вооруженных сил Украины каких-либо результатов на поле боя не демонстрирует.

Ранее Шойгу поблагодарил части ВС РФ, отличившиеся в зоне СВО.

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