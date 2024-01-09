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В Курской области рассказали о количестве обстрелов со стороны ВСУ с 2022 года

Курский губернатор Старовойт сообщил о 1906 обстрелах региона с начала СВО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Курская область подверглась более 1,9 тыс. обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции России на Украине. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства губернатор региона Роман Старовойт, передает ТАСС.

Губернатор рассказал на совещании, что за прошедшие сутки было зафиксировано два обстрела по территории Курской области, а за первые восемь дней 2024 года — 41.

«А если считать всего с начала специальной военной операции — 1 906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины», — сказал он.

Старовойт отметил, что с конца февраля 2022 года в результате украинских обстрелов пострадали 76 граждан региона.

7 января сообщалось, что село Козино в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего населенный пункт оказался частично обесточен.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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