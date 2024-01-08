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ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Утром 8 января Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием <...> по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования. В Минобороны подтвердили, что для этих целей использовался в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

2 января Минобороны России доложило, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

До этого Игнат говорил, что российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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