Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что 7 января около 13 часов украинцы пытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА, но ПВО России уничтожила его над Брянской областью.

7 января Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. Село Козино Рыльского района оказалось частично обесточено. Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, когда будет безопасно.

В этот же день российская ПВО перехватила за сутки 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

До этого российские системы ПВО сбили противокорабельные ракеты ВСУ в Черном море.

Ранее сообщалось, что США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.