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Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

МО: российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что 7 января около 13 часов украинцы пытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА, но ПВО России уничтожила его над Брянской областью.

7 января Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. Село Козино Рыльского района оказалось частично обесточено. Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, когда будет безопасно.

В этот же день российская ПВО перехватила за сутки 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».

До этого российские системы ПВО сбили противокорабельные ракеты ВСУ в Черном море.

Ранее сообщалось, что США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

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