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Средства ПВО России перехватили за сутки 14 снарядов РСЗО и шесть ракет «Нептун»

МО РФ сообщило о перехвате за сутки 14 ракет РСЗО и шесть ракет «Нептун»

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РИА Новости

Российская ПВО перехватила за сутки 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун». Об этом сообщает министерство обороны России.

Также российские военнослужащие уничтожили 38 БПЛА в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой народной республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской народной республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области.

7 декабря британская газета Financial Times писала, что широкомасштабное использование беспилотников стало одной из причин провала Киева в летнем контрнаступлении.

До этого отмечалось, что подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

6 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

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