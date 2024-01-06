Российские военные ликвидировали до 100 военных Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также ВСУ потеряли два автомобиля и артустановку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, объекты были поражены в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы.

Он подчеркнул, что за сутки украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Шаров добавил, что в районе Серебрянского лесничества были отражены две атаки нацгвардии Украины и ВСУ.

В Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.