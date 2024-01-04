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В Минобороны РФ раскрыли объем иностранной помощи Украине с начала СВО

Минобороны РФ: иностранная помощь Украине составила $203 млрд с начала СВО

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Reuters

С начала специальной военной операции (СВО) Украина получила помощь от 54 стран мира в объеме $203 млрд. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Из них более 70 военных разведывательных, а остальные — коммерческие двойного назначения.

Для организации управления и связи ВСУ задействованы свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink Илона Маска.

В Минобороны также отметили, что на Украину с начала СВО прибыли воевать 13,5 тыс. иностранных наемников. Потери составили около 6 тысяч человек, более 5,5 тысячи сбежали. Таким образом, в настоящее время на Украине находятся 1,9 тыс.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена на Украину позднее. Он также пояснил, что на новые поставки оружия средств на текущий момент нет, и, следовательно, они прекратятся.

19 декабря Госдеп США заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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