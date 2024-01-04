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В Европе заявили об исчерпанных запасах арсеналов ВСУ

El Pais: арсеналы ВСУ истощены, солдаты используют не то, что подходит для целей

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Запасы арсеналов украинской армии исчерпаны, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда могут использовать то, что подходит для поражения целей. Об этом сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на сержанта ВСУ по имени Александр.

Он отметил, что с дефицитом боеприпасов столкнулись многие механизированные бригады ВСУ.

«Запасы арсеналов истощены. Они сражаются тем, что у них есть в наличии, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения целей», — говорится в публикации.

В статье также указывается, что страны Европейского союза пообещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов, но Киев получил менее половины из них. Также издание отмечает, что выделенный Вашингтоном в конце декабря пакет помощи Киеву рискует стать последним, так как Республиканская партия США выступает против дальнейшей поддержки Украины.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна не отправляла артиллерийские боеприпасы Украине.

Ранее в Швеции заявили о «сложной ситуации» с боеприпасами для Украины.

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