Белгород был снова атакован

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над столицей региона и Белгородским районом снова сработала российская система ПВО. В своем Telegram-канале он сообщил, что было «сбито 9 воздушных целей на подлете к городу».

На текущий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В сообщении губернатора говорится, что пострадавших нет.

Тем не менее, в городе есть повреждения. Речь идет о выбитых окнах в трех домовладениях в частном секторе. Также были повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

В Белгородском районе пострадали три домовладения. Повреждения получила кровля.

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.