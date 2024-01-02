Над Белгородской областью второй раз за день сработала система ПВО

Над Белгородской областью второй раз за день сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить пять воздушных целей на подлете к региональной столице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вражеские устройства приблизились к городу Белгород и Белгородскому району.

По словам Гладкова, пострадала женщина, она получил рваную рану на левой кисти. Медики ее осмотрели, пострадавшая отказалась от госпитализации.

Кроме того, в Белгороде осколками повредило торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское, уточнил губернатор.

При этом в Министерстве обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили пять ракет украинской ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью России.

Около 13 часов губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом удалось сбить четыре воздушные цели. Пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.