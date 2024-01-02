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Йеменские хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

Sky News Arabiya: хуситы запустили две ракеты по кораблю США в Красном море

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Группировка йеменских хуситов выпустила две баллистические ракеты по принадлежащей США барже в южной части Красного моря. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на источники среди хуситов.

По данным канала, судно не повреждено. Столкновения между американскими кораблями и хуситами или ответного удара со стороны баржи не было.

Чуть ранее Sky News Arabiya со ссылкой на израильские и иранские СМИ сообщал, что после атаки хуситов между боевыми катерами боевиков и американским военным кораблем «произошли ожесточенные столкновения».

В последние месяцы участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

31 декабря сообщалось, что США потопили три судна, атаковавших контейнеровоз Maersk. Хуситы обстреляли Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Направленные на место американские вертолеты также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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