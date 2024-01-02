В Киеве прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога

В столице Украины была объявлена воздушная тревога, в городе слышались звуки взрывов. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

На фоне взрывов в Киеве работали системы противовоздушной обороны. В Деснянском и Голосеевском районах столицах зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов. На места взрывов направляются подразделения спасателей и пожарных.

Ранее сообщалось, что несколько сильных взрывов зафиксировано в Киевской области на фоне действующей воздушной тревоги, сработала система противовоздушной тревоги.

До этого на востоке Украины в результате взрывов была повреждена одна из теплоэлектростанций.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.