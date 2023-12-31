Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

Отмечается, что потери противника составили до 120 военнослужащих, также был подбит танк Leopard 2.

Накануне сообщалось, что российские войска смогли отразить шесть атак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ за минувшую неделю улучшили свои позиции по переднему краю на Краснолиманском направлении и на отдельных участках Купянского направления. По данным Минобороны, за указанный промежуток времени солдаты «Западной» группировки войск отразили 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Благодаря этому военнослужащие страны смогли занять более выгодные позиции для продолжения боевых действий.

Ранее ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.