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В Польше почти 500 солдат ищут ракету, залетевшую в страну

Залетевшую в воздушное пространство Польши ракету ищут около 500 солдат

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Shutterstock

Около 500 военных участвуют в поиске обломков ракет, которая залетела в воздушное пространство Польши с Украины. Об этом сообщает оборонное ведомство Польши, передает ТАСС.

«30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих», — сообщает Минобороны.

Ранее сообщалось, что временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Командующий оперативными силами ВС Польши Мачей Клиш заявил, что поднятые по тревоге истребители не успели сбить прилетевшую с Украины ракету. По словам Клиша, ракета была всего одна и находилась на территории страны три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

Ранее в ВСУ прокомментировали массовый удар по Украине.

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