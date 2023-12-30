Здравомыслящие люди не верят, что Украина может одержать верх над Россией. Об этом в статье для Fox News заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

По ее словам, уверенный тон президента Российской Федерации Владимира Путина «откровенно высмеивает» комментарии американских чиновников о том, что помощь западных стран «вынудит» Москву пойти на уступки Киеву.

«Путин гораздо более реалистичен, чем Зеленский, который продолжает не принимать ничего, кроме «победы», — говорится в статье.

Коффлер напомнила о недавних словах украинского лидера в интервью журналу Time о том, что «никто не верит в победу» так, как он.

«Зеленский прав, никто со здравым смыслом не верит, что Украина может победить РФ», — отметила она.

По ее словам, даже американские средства массовой информации, которые последние два года вместо объективного анализа «слепо» поддерживали Украину, практически признали, что РФ «переварит» арсенал Зеленского и западную помощь Украине.

«К сожалению, в 2024 году – точно так же, как в прошлом и за много лет до этого, во время «вечной войны» в Афганистане – команда Байдена продолжит пытаться выжать из нас еще несколько миллиардов, обещая, что победа Украины не за горами», — добавила автор.

По мнению бывшей сотрудницы Пентагона, это «примитивное мышление» приведет к еще большему разрушению Украины.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что главным бенефициаром ситуации вокруг Украины являются США, а Европа «очень сильно проигрывает».

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.