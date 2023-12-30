Россия не будет комментировать заявления Польши

Поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не будет давать объяснений Польше насчет заявлений о пролете якобы российской ракеты над территорией республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная ситуация очень напоминает инцидент в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета и погибли два человека. Тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в этом инциденте. Позже оказалось, что ракета была выстрелена украинскими военными», — заявил Ордаш.

Он был вызван в МИД Польши для дачи пояснений, однако заявил, что пока не предоставлены конкретные доказательства — никаких пояснений российские дипломаты давать не будут.

До этого МИД Польши вызвал поверенного в делах при посольстве РФ в Варшаве Андрея Ордаша в связи с залетом ракеты в воздушное пространство страны.

То, что ракета была запущена именно с территории РФ — не установлено.

Ранее Польша заявила о нарушении своего воздушного пространства российской ракетой.