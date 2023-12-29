Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянской области ликвидировали украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский дрон попытался атаковать территорию Брянской области, однако был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел около 16:20 (совпадает с мск). При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Сегодня <...> пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании средств противовоздушной обороны на территории региона. Как он рассказал, соответствующие комплексы сбили воздушную цель на подлете к административному центру российского субъекта.

По словам главы региона, в настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях инцидента на земле. Тем не менее никаких сведений о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее украинские военные попытались нанести удар по территории Курской области при помощи дрона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами