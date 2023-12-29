В Брянской области ликвидировали украинский беспилотник

Украинский дрон попытался атаковать территорию Брянской области, однако был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел около 16:20 (совпадает с мск). При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Сегодня <...> пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании средств противовоздушной обороны на территории региона. Как он рассказал, соответствующие комплексы сбили воздушную цель на подлете к административному центру российского субъекта.

По словам главы региона, в настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях инцидента на земле. Тем не менее никаких сведений о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее украинские военные попытались нанести удар по территории Курской области при помощи дрона.