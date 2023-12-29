Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, который увеличивает верхнюю планку призывного возраста для вступления в Вооруженные силы России. Теперь граждане будут отправляться на срочную службу в возрасте от 18 до 30 лет, а не от 18 до 27 лет, как ранее, подтвердил адвокат Александр Передрук в беседе с «Лентой.ру».

Закон о повышении призывного возраста доступен на официальном портале правовых актов.

Повышение призывного возраста будет проведено одновременно и без поэтапных изменений. Александр Передрук объяснил, что гражданам, которым не исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будет предложено проходить военную службу до достижения 30-летнего возраста. То есть, начиная с 29 лет, у них будет последний год, когда они могут быть призваны.

Те россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, не будут призываться и автоматически будут зачислены в запас. Новые правила касаются только тех, кому исполнится 27 лет в 2024 году.

Однако, по словам Передрука, те, кто достиг 27-летия до вступления закона в силу, смогут вернуться из запаса и пройти службу по призыву по своему желанию. Это относится к тем, кто был зачислен в запас, но не проходил службу без законных оснований. Такие граждане получат соответствующую справку от призывной комиссии, но не военный билет, что лишает их возможности поступить на государственную гражданскую службу. Для того чтобы пройти службу по призыву, им нужно будет написать заявление.

Кроме того, россияне в возрасте до 30 лет, которые получили военный билет из-за состояния здоровья, препятствующего службе, также могут по своему желанию пройти службу, предоставив документы о выздоровлении.

По мнению Передрука, увеличение призывного возраста приведет к увеличению числа потенциальных призывников в стране. Это означает, что государство будет иметь больше возможностей выбора, включая тех, кто стремится заниматься научной деятельностью. Передрук предупредил, что под призыв могут попасть граждане, окончившие аспирантуру, но не сумевшие защититься и получить ученую степень. Однако точное количество призывников каждый раз определяется указом президента, добавил юрист.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.