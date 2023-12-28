Российские военные начали новую фазу наступления на Авдеевку

Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на военных ВС РФ, выполняющих задачи на этом направлении.

В материале отмечается, что целью боев является взятие Авдеевки под полный огневой контроль российской армии. Целью ВС РФ также стал переход от тактического окружения, в котором сейчас находятся солдаты ВСУ, в «фазу окружения».

По данным «Русской весны», удары по позициям ВСУ наносят реактивная и ствольная артиллерия, ТОС «Солнцепек», а также ВКС России.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что российские военнослужащие делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки. По его словам, взятие этого населенного пункта имеет большое значение для жителей Донецка.

26 декабря командующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что российские подразделения взяли под контроль город Марьинку. Как сообщило местное издание «Страна.ua», военачальник доложил руководству страны, что указанного населенного пункта «больше нет».

В тот же день Залужный спрогнозировал скорую потерю города Авдеевки. Как сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), это может произойти уже через 2-3 месяца.

Ранее в Британии заявили о страхе Украины потерять Авдеевку за несколько дней.