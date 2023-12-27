Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала отправить на фронт половину украинских силовиков. Соответствующее заявление она сделала в своем YouTube-канале.

Она назвала неправильным тот факт, что сотни тысяч людей в силовых структурах имеют бронь от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По ее словам, бронь для людей умеющих воевать, но не идущих — «это неправильная позиция».

Тимошенко добавила, что лучше направить на фронт сотрудников правоохранительных органов, чем понижать возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году. 27 декабря стало известно, что руководство партии Владимира Зеленского «Слуга народа» не рекомендует своим депутатам высказываться относительно законопроекта о мобилизации на Украине. По словам одного из депутатов, членам партии «донесли, что любая коммуникация по этому поводу чревата последствиями».

Ранее гражданин Украины заявил, что не пришел в военкомат из-за нехватки денег на проезд.